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Çavuşoğlu: İstediğimizi aldık

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile yaptıkları görüşmede istediklerini aldıklarını belirtti.

AA | 17.10.2019 - 21:21..
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Çavuşoğlu: İstediğimizi aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile Beştepe'de gerçekleştirilen kritik görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amerika'dan istediklerini aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"YPG'nin ağır silahlarının toplanması konusunda mutabakat sağladık.

120 saat için harekata ara vereceğiz.

BU BİR ATEŞKES DEĞİLDİR

Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes 2 meşru taraf arasında yapılır. YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz.

Mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Çavuşoğlu: İstediğimizi aldık


İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK

Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız. DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Münbiç ve bazı diğer bölgeleri Rusya ile görüşeceğiz. Amacımız 32 km derinlikte Fırat’ın batısından Irak sınırına kadar güvenli bölge tesisi.

Adımlar atılır, anlaşma uygulanırsa Erdoğan-Trump görüşmesi olacak."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstediklerimizi aldık VİDEO

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