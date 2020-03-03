Çavuşoğlu: Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İki isim, görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER, GÖÇ BASKISINI ARTIRIYOR

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını farklı platformlarda birçok kez dile getirdiklerini aktardı.

"KİMSEYİ TÜRKİYE'DE ZORLA TUTAMAYIZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dayanışma da talep ettiğine fakat bu çağrıların duymazdan gelindiğine dikkati çekerek, "Yeni göç akımlarıyla sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." diye konuştu.

TÜRKİYE, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ

Avrupa ülkelerinin ise sınırlarına dayanan sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını alma ve uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurguladı.

AVRUPA, ORTAK DEĞERLERE SAYGI GÖSTERMELİ

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Sığınmacıların insan haklarının korunmasını sağlamalıdır." dedi.

Avrupa'ya giden göçmenler hakkında Çavuşoğlu, "Bunları durduracak noktada değiliz." ifadelerini kullandı.