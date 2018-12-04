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Çavuşoğlu: NATO'dan her konuda dayanışma bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, NATO misyon ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

AA | 04.12.2018 - 22:36..
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trans-Atlantik bağın hem NATO hem de müttefiklerin kolektif güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO misyonları ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak, ittifaktan da her konuda dayanışma bekliyor." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Toplantının ilk gününde, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katılan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile de ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Batı Balkanlar" ve "Afganistan-Kararlılık Destek Misyonu" oturumlarına katılacak.

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