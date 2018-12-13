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Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Görüşmede Suriye'nin durumu değerlendirildi.

DHA | 13.12.2018 - 22:18..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Suriye'deki durum konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

ARAÇLAR KİLİS'TEN ÇIKTI

Kilis'te geçici görevle bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa'ya hareket etti. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından bölgeye askeri sevkiyat artırıldı.

Kilis'te geçici görevle konuşlu olan Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'na bağlı komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve mayına dayanıklı kirpilerin de olduğu 50 araçlık konvoyla Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Araçların Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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