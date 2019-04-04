Çavuşoğlu: Pompeo yalan söylüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri'nin Patriot açıklamasına şaşırdığını söyledi. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

"KONGREDEN GEÇMESİ GEREKİYORMUŞ"

Çavuşoğlu S-400 konusunda ise "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.