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Çavuşoğlu: S-400'leri kutuda tutmak için almadık

Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri Ahmed İsa Avad, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi

DHA | 27.11.2019 - 14:20..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, ABD ile yapılan S-400 görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''BİR ÜRÜN KUTUDA TUTMAK İÇİN ALINMAZ''

Çavuşoğlu,"S-400'ü neden aldığımızı açıkladık. Bir ürün kutuda tutmak için alınmaz. Basit bir ürün, bir hediye olsa tamam. Bu hava savunma sistemi ve ciddi bir maliyeti var. Maliyetten öte bizim buna ihtiyacımız var. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

''ABD İLE GÖRÜŞTÜK TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ''

Türkiye sınırında kalacak olan tek sistemin, İspanyolların Patriot bataryaları olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Müttefiklerimizden de alamadığımız için Rusya'nın teklifini en uygun teklif olarak gördük. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. 'Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin' diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama dayatmacı bir üslubu kabul edemeyiz. ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var, biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları kapsamında Pompeo ile görüştük. Ağırlık S-400 ile ilgiliydi." dedi.

''GARANTİ VERİLECEKSE PATRİOT ALMAK İSTERİZ''

Bakan Çavuşoğlu, S-400 konusunu Amerika ile konuşmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir ya da iki S-400 bataryası bizim için yetersiz; çünkü sınırlarımız çok geniş. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Eğer Amerika garanti verebilecekse satabilecekse Patriot almak isteriz; ama bunlar sözle olmaz. Harekatımızı bahane ederek birçok ülke bize tedariki durdurmak istedi. Biz ne yaptık? Kendimiz üretmeye başladık. Türkiye egemen bir ülke, neden Amerika ve Rusya arasında kalalım? Her ikisiyle de ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. Türkiye kimsenin dayatmasıyla boyun eğecek bir ülke değil. Biz F-35'in de ortağıyız, üretim yapıyoruz. Uçağa ihtiyacımız olduğunda başka ülkelerden alabiliriz. 'Hem satmayacaksın hem almayacaksın' diyeceksin, böyle tek taraflı bir dayatma yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu: S-400 kutuda tutmak için alınmadı -2


Çavuşoğlu: S-400 kutuda tutmak için alınmadı -3

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