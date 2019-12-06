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Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Londra'da gerçekleşen NATO zirvesinde taviz vermediğini belirtti.

AA | 06.12.2019 - 15:46..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumuna katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O.Pedersen ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi VİDEO

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu’na da katılarak burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE TAVİZ VERMEDİ"

Çavuşoğlu, "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil.

Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.

Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi


"RUM KESİMİ HARİÇ ANLAŞMALAR YAPABİLİRİZ"

Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz.

Çavuşoğlu: Türkiye NATO zirvesinde taviz vermedi


"YUNANİSTAN'I KINIYORUZ"

İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir." diye konuştu.

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