Çavuşoğlu: Vazgeçeceğimiz anlamına gelmez

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"BU KONUDA KARARLIYIZ"

Fırat'ın doğusuna operasyonun ertelenmesi kararına ilişkin Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonun ertelenmesi de mantıklıdır. Şimdi orada bulunan bir ülkenin 'Çekileceğim' demesinden sonra elbette bu çekiliş süreci ve diğer birçok konular var. Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için, bir kargaşanın olmaması için de biz tabii ki bu süreyi bu şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın da (Erdoğan) talimatıyla biraz erteleyebiliriz ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız."

Çavuşoğlu, çekilme sürecinde koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.