Çavuşoğlu ve Lavrov, Bakü'de bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.
SURİYE KONUSU DEĞERLENDİRİLDİ
Lavrov ve Çavuşoğlu, Bakü'de gerçekleştirilen KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde bugün bir araya geldi. Toplantı çerçevesinde birbirleriyle selamlaşan bakanların görüşmesi kapalı geçti. Tarafların Suriye'deki durum ve çözüm sürecine yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor.