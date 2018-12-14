Çavuşoğlu ve Lavrov, Bakü'de bir araya geldi

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Ünlü oyuncuya taciz iddiası: Susmam için para teklif etti

'Buffy the Vampire Slayer' dizisi ile dünya çapında üne kavuşan Eliza Dushku'nun oynadığı dizide tacize uğradığı ve susması için milyon dolarlık sözleşme imzalatıldığı ortaya çıktı.