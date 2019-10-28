Çavuşoğlu: YPG'liler DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez." dedi.

Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı) Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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