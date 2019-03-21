taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4626
Euro
6.215
Altın
1308.335
Borsa
103407.79
Gram Altın
229.819

Çavuşoğlu'ndan Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 22:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çavuşoğlu'ndan Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

1
Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

1
Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

6
Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

3
KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

1
Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir