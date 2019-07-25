Çay ocağı işletmecisi silahlı saldırıda öldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde çay ocağı işletmeciliği yapan İzzettin Şeker, sabah iş yerini açtı.

PLAKAYI ÇAMURLA KAPATTILAR

İşlerini bitirdikten sonra iş yerinin ön tarafına oturan Şeker'e, saat 10.00 sıralarında plakası çamurla kapatılmış bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Vurulan Şeker yere düşerken, saldırganlar otomobille kaçtı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeker'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek mahalleyi abluka altına aldı.

ZANLILAR ARANIYOR

Polis, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında belirlenen otomobil ve içindeki 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen İzzettin Şeker'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şeker'in cenazesi, otopsi için Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı.