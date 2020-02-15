Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K. isimli bir şahsın, yurt dışından Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı yol üzerinde durdurarak, araçtaki E.K, O.K, A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

ÇAY PAKETLERİ İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik dedektör köpeği "Adam" ile araçta yapılan aramada, E.K'ye ait çantada çay paketleri içerisine gizlenmiş 392 gram plaka halinde reçine esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

O.K'nin ikametinde yapılan aramada ise çalıntı tabanca ve tabancaya ait fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Çay paketlerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi

4 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve E.A. savcılıkça serbest bırakıldı. Zanlılardan E.K, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.