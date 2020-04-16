Çay üreticileri 30 Nisan'a kadar Rize'ye gelebilecek

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken Rize'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yaş çay üreticilerinin 30 Nisan'a kadar kente gelebileceği bildirildi.

"İZOLASYON SÜRECİNİ GEÇİRMEYEN ÇAY TARIMI YAPAMAYACAK"

Rize Valiliği2nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, koronavirüs ile mücadele kapsamında yaş çay sezonunu ilgilendiren çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada,"Başka illerden yaş çay tarımı için gelecek müstahsillerin, en geç 30 Nisan'a (30 Nisan dahil) kadar bulundukları illerden durumlarını belgelendirerek seyahat izin belgesiyle Rize'ye giriş yapmaları şarttır. Varış yerlerindeki köy ve mahalle muhtarları tarafından bu kişilerin isim listelerinin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. 30 Nisan'a kadar ilimize gelen tüm vatandaşlarımız, eğer misafir oldukları ev halkı varsa onlarla beraber 14 gün mutlak izolasyon altına alınacaklardır. İzolasyon sürecini geçirmeyen hiçbir vatandaş, kesinlikle çay tarımı dahil sokağa çıkamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

YASAĞA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Açıklamada, izolasyon süreci zarfında ailelerin temel ihtiyaçlarının ilgili muhtarlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edilerek, Rize'ye gelen vatandaşların her gün takibinin yapılacağı ve yasağa uymayanlara ilgili yasa gereğince yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ÇAY BAHÇELERİNİ YARICIYA VEREN GİRİŞ YAPAMAYACAK

Yaş çay bahçelerini yarıcılık usulü kiraya verenlerin herhangi bir tarih söz konusu olmaksızın Rize'ye girişlerinin yasak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, müstahsil adına Rize'ye çay tarımı işçisi getirmeye ziraat odalarının yetkili olduğu, diğer her türlü işçi getirme organizasyonunun yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada; ziraat odalarının, getirecekleri işçilerinin Rize'ye varışlarını, toplu taşıma araçlarıyla genelgelerde belirtilen hususlara dikkat ederek sağlayacağı belirtildi.

14 GÜN KARANTİNA SÜRECİ OLACAK

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu işçiler getirildikleri yerlerde sağlık muayenesinden geçirilerek virüs belirtisi görülenler araca alınmayacaktır. İlimize getirilen bu işçiler, 30 Nisan tarihine istisna olarak işçi talebinde bulunanların çay toplama talebine göre planlamalar ziraat odaları tarafından yapılarak ilgili müstahsile zimmetlenecektir. Konaklama yapan bu insanların tüm ihtiyaçları işveren aile tarafından temin edilip sosyal izolasyon kurallarına uygun şekilde teslim edilecektir. Hiçbir şekilde bu kişiler 14 gün boyunca kalacakları yer ve çay tarımı yapacakları arazi dışında farklı bir yerde ve mekanda bulunmayacaklardır. Buna çay alım yerleri ve çay fabrikaları da dahildir." ifadelerine yer verildi.