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Çaycuma’da hayvanlar için "Haybulans" hizmete girdi

Yaralı ve hasta hayvanlara ilk müdahalede bulunabilecek ilaç ve sağlık malzemesi olan hayvan ambulansı “Haybulans” göreve başladı

İHA | 16.12.2019 - 20:42..
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sokak hayvanları için ambulans olarak görev yapacak araç hizmete başladı.

“Haybulans” adı verilen araç hastalanan ya da herhangi bir kazada yaralanan sahipsiz tüm hayvanlara hizmet verecek. İçinde hayvan için sedye, ilk yardım için gerekli ilaçlar, sağlık malzemesi ve bazı teçhizatın bulunduğu Haybulans, haftanın 7 günü 24 saat hizmette olacak.

HAYVANLARA İLK MÜDAHALE

Vatandaşların kaza geçiren ya da hastalanan sokak hayvanını Çaycuma Belediyesinin 153 numaralı telefonuna bildirmesi sonrası bildirilen adrese giden belediye ekipleri, hayvanı olay mahallinden alarak ilk müdahaleyi ambulansta yapacak. Hayvan gerekirse Çaycuma Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na götürülerek tedavi altına alınacak.

Çaycuma’da hayvanlar için Haybulans hizmete girdi -1

Çaycuma’da hayvanlar için Haybulans hizmete girdi -2

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