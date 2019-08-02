Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Botan Çayı'nda kayalıklarda uyuyan yavru köpek baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suların yükselmesiyle karşıya geçemedi.

Yavru köpeğin çığlıklarını duyan Mansur Alhan adlı vatandaş çaya girerek yavru köpeği kurtardı.

KÖPEK İÇİN BALIK DA TUTTU

Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpeği kurtarmak için akıntıya rağmen çaya girdiğini belirten Alhan, çayın ortasında mahsur kalan köpeği ölüme terk edemediğini ve o yüzden suya girerek onu kurtardığını dile getirdi.

Yavru köpeğe Botan ismini verdiğini belirten Alhan, aç olduğu düşündüğü köpek için balık yakaladığını da söyledi.

Çayda mahsur kalan yavru köpeği vatandaş kurtardı VİDEO



"ANNESİNE TESLİM EDECEĞİM"

Alhan, “Ona balıkta yakaladım, ikram ettim. Karnını doyurup göndereceğiz bu yavrucağı. Annesini arıyorum sağda, solda annesini göremedim. Ama bulacağım. Annesine teslim edeceğim.” dedi.