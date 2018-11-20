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Çayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla kaldı

Ahmet Arslan; Kelkit Çayı kenarındaki HES’in savak kapaklarının açılması nedeniyle koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı.

DHA | 20.11.2018 - 16:43..
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İlçede Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES’in savak kapaklarının açılmasıyla, su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kaldı.

Çayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla kaldı

YARDIM İSTEDİ

Kendi imkanlarıyla adacıktan çay kenarına çıkan çoban, durumu yakınlarına haber verdikten sonra tekrar koyunların yanına döndü.

Kıyafetleri ıslanan çobana yeni kıyafet getiren yakınları, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle adacığa ulaşamayınca Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Çayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla kaldı

KIYIYA ÇIKARAK KURTULDU

Çaya gelen itfaiye ekipleri, çobanın koyunlarının yanından ayrılmak istememesi üzerine, yakınlarının getirdiği kıyafetleri botla çobana ulaştırdı.

Ardından yetkililer aranarak baraj kapaklarının kapatılması istendi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan çoban, çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından koyunlarıyla birlikte mahsur kaldığı yerden kıyıya çıkarak kurtuldu.

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