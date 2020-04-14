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ÇAYKUR'dan koronavirüs önlemleri

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaklaşan yaş çay sezonu öncesi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

İHA |
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ÇAYKUR'dan koronavirüs önlemleri

ÇAYKUR, 2020 yılı yaş çay sezonu öncesi koronavirüs dolayısıyla bazı kararlar aldı.

Açıklamada, üretim ve tarımsal faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Fabrikalarda hijyen kurallarına dikkat edildiği, çalışan personelin ateşinin ölçüldüğü bildirildi.

ÇAYKUR'un açıklaması şu şekilde:

"Ülkemiz; bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik çarkın işleyişini sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi üretim ve tarımsal faaliyetlerin devamı ülkemiz ekonomisi için hayati önem taşımaktadır.

FABRİKALARDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

ÇAYKUR, üretim faaliyetlerine genelge ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıda ayrıntıları ile belirtilen önlemleri alarak devam etmektedir. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren paketleme fabrikamızda olduğu gibi bütün ünitelerimizde düzenli aralıklarda çalışma ve sosyal ortamlarda dezenfekte çalışmaları yapılmakta, fabrika sahaları köpüklü suyla yıkanmaktadır.

PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

İşbaşı için giriş yapan bütün personelin ateşi kontrol edilmekte olup, ziyaretçi girişleri salgının başladığı günden itibaren yasaklanmıştır. İşletmelerimizde çay nakliye şoförlerinin araçları içinde kalmaları konusunda tüm birimlerimiz uyarılmış, şoförlerin araçtan dışarı çıkması yasaklanmıştır. Giriş-çıkışlar mutfak ve asansörler gibi ortak kullanım alanlarında ve üretim sahasında sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır.

ÇAYKUR'dan koronavirüs önlemleri

ÜCRETLİ YA DA MAZERET İZNİ

Bütün çalışanlarımıza talepleri doğrultusunda ücretli ya da mazeret izinleri kullandırılmakta ve esnek çalışma uygulamaları yapılmaktadır. İş yeri mescitlerimiz ilk alınan tedbirler doğrultusunda ibadete kapatılmış, kullanılmaması yönünde personelimiz uyarılmıştır. Çalışanlarımıza toplu iş sözleşmesi gereği yol ücreti ödenmektedir.

ÇALIŞANLAR, KENDİ İMKANLARIYLA FABRİKALARA GİDİYOR

Buna bağlı olarak çalışanlarımız fabrikalara kendi imkânları ile gelmekte olup, teşekkülümüzün herhangi bir servis aracı tahsis etmesi söz konusu değildir. Çalışanlarımız kendi imkanları ile gelip gitmeleri esnasında kullandıkları araçların düzeni ise genel hükümlere tabi olup ilgili kamu otoriteleri tarafından kontrol edilmektedir."

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