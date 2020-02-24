Rize'de 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için başvurular başladı.

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren İş-Kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi.

6 AYLIĞINA ÇALIŞACAKLAR

Mesainin başlamasıyla birlikte de başvurular alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçi, yılın 6 ayı çalışacak.

"KADERİMİZ NEYSE ONU YAŞAYACAĞIZ"

Başvuru yapmaya gelen Muhammet Saruhan, akşamdan sıraya girdiğini belirterek, "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Her şey kuraya adımızı yazdırmaya geldik" dedi.

"DEVLET İŞİ İYİ"

Muhammet Ali Yılmaz da, "Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden katılmak istedim’’ diye konuştu.

















