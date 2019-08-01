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Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

Terör örgütlerinden temizlenen Cehennem Deresi, artık turizmle anılmaya başladı.

AA | 01.08.2019 - 05:52..
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Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

ADI HEP TERÖRLE ANILDI

Teröre büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan "Cehennem Deresi" bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölge, serin havası, yaz ve kış aylarında kartpostalı andıran manzarası ile cezbediyor.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık, rafting ve trekking gibi sportif aktivitelere elverişli doğasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor

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