Çekiciyle otomobil sahibinin kavgası kamerada

İstanbul Sultanbeyli’de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜYLE KAVGA ETTİ, POLİS ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken, polis şoförü engelliyor.

İstanbul'da çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası