taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6858
Euro
6.1959
Altın
1460.38
Borsa
104556.09
Gram Altın
267.256
Bitcoin
47706.51

Çekiciyle otomobil sahibinin kavgası kamerada

Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırırken, polis saldırıyı engelledi, o sırada vatandaşın kavgayı kameraya anlatması ilginç görüntülere sahne oldu.

İHA | 01.10.2019 - 10:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultanbeyli’de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜYLE KAVGA ETTİ, POLİS ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken, polis şoförü engelliyor.

İstanbul'da çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası

Çekiciyle otomobil sahibinin kavgası kamerada

Çekiciyle otomobil sahibinin kavgası kamerada

Çekiciyle otomobil sahibinin kavgası kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

172
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

465
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

125
Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

38
Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

30
CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

95
Kubilay Aka'nın yeni aşkı Bade İşçil

Kubilay Aka'nın yeni aşkı Bade İşçil

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir