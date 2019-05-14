Soygun anı kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan gaspçı tutuklandı.

SİLAH DOĞRULTUP PARALARI İSTEDİ

Olay, 5 Mayıs Pazar günü saat 20.35 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. Turuncu maskeli ve silahlı bir gaspçı, kapanış saatine yakın sırada markete girerek “paraları verin” diye bağırdı. Tabancayı çalışanlara doğrultan gaspçı, çalışan D.D.’nin elinde ana kasaya götürmek üzere olduğu kasadan bir miktar para çaldı. Neye uğradığını şaşıran çalışanlar D.D. ve H.M., yaşadıkları olay karşısında adeta şoke oldu.

"BAŞKA PARA VAR MI"

Yaklaşık 10 saniye süren soygunda gaspçı, H.M.’ye “başka para var mı” diye sorduktan sonra “yok” cevabını almasıyla koşarak kayıplara karıştı. Soygun anı ve gaspçının kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, maskeli gaspçı markete girerek çalışana silah doğrultuyor. Çalışanın elindeki kasadan bir miktar para alan gaspçı daha sonra koşarak kayıplara karışıyor.

Çekmeköy’de 10 saniyede market soygunu kamerada

KURUSIKI TABANCAYLA 10 SANİYEDE SOYGUN

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçının eşkalini belirleyerek kimliğini tespit etti. Gaspçının Volkan T. (25) olduğunu belirleyen gasp polisi, 10 Mayıs’ta şahsı evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve olaydan sonra çöpe attığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şahıs, 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.