Çekmeköy'de 7 bin 600 kaçak maske ele geçirildi

1 Koronavirüs testinin nasıl yapıldığının öyküsü Eğer şüpheli bir durum varsa; kendi sağlığınız, yakın çevrenizin sağlığı ve aslında tüm toplum için koronavirüs testi yaptırmak gerekiyor. Bu testin nasıl gerçekleştiği ise merak konusu.

2 İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu İsrail'de çıkan yangında, onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Alevler, saatler sonra söndürülebildi.

3 Bursa'da bulunan iş yerine pompalı tüfekle saldırdılar Ahşap atölyesinin bulunduğu sokağa gelen iki şahıs, iş yerine tüfekle ateş açarken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 Sivas'ta koronavirüse karşı özel tabut yapıldı Koronavirüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar; ABD, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

5 Evde egzersiz yapmak için hazırız Evde egzersiz yapma fikri, çoğu kişiye çok işlevsel ve mantıklı gelmiyor olabilir. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir.

6 İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 869 oldu Ülkede virüs nedeniyle bir günde 92 kişi daha hayatını kaybetti.