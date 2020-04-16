Çekmeköy'de 7 bin 600 kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske takmak zorunlu hale gelirken, emniyet güçleri de salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
7 BİN 600 MASKE ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Çekmeköy'de polis ekipleri, tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.