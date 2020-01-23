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Çekmeköy'de hırsız, genç kızdan kaçamadı

Emekli bir vatandaşın 16 bin lirasını çalan hırsızlara, genç kız dur dedi.

İHA | 23.01.2020 - 15:27..
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Geçtiğimiz salı günü İstanbul Çekmeköy’de gerçekleşen olayda Orhan Tan isimli vatandaş, üzerinde bulunan 16 bin lirayı önceden kendisini takip eden hırsıza çaldırdı.

Olay anında durakta otobüs bekleyen Sancaktepe Belediyesi Personeli Nejla Altundaş ise olayı farkedip, duraktan kaçmaya çalışan hırsızı etkisiz hale getirdi.

Çekmeköy'de hırsız, genç kızdan kaçamadı

16 BİN LİRAYI SAHİBİNE VERDİ

Hırsız korkudan parayı bırakıp kaçarken, 16 bin lirayı geri alan genç kadın, parayı sahibi Orhan Tan’a verdi.

Sancaktepe’de esnaflık yapan ve Belediye’ye gelen Orhan Tan, parasını hırsızlardan kurtaran Necla Altundaş’ın Sancaktepe Belediyesi’nde çalıştığını öğrenerek, konu ile alakalı Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü’ye mektup yazarak görüşme talebinde bulundu.

Çekmeköy'de hırsız, genç kızdan kaçamadı


Talebin ardından gerçekleşen görüşmede Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü’ye ve Belediye Personeli Nejla Altundaş’a teşekkür eden Orhan Tan, “Öncelikle belediyede görev yapan ve sorumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ederek paramın çalınmasına engel olan Necla kardeşime ve Başkanım Şeyma Döğücü’ye teşekkür ederim. Başkanımın seçim öncesi söylediği 'Canla, Başla' sözü, o gün tecelli etti.” şeklinde konuştu.

Çekmeköy'de hırsız, genç kızdan kaçamadı


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