İstanbul Çekmeköy'de polis ekipleri kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KUMAR OYNAYAN 9 KİŞİYE 39 BİN 375 LİRA CEZA

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 şahsın kumar oynadığını ve masada 7 bin 750 lira olduğunu belirlerken, iş yeri sahibi Harun A. (39) ile 9 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 39 bin 375 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Ayrıca, hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan işlem yapılan Harun A., adli makamlarca serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de iki iş yerine kumar operasyonu ViDEO

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

Polis ekipleri başka bir iş yerinin de açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde aldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan kontrollerde 15 dizüstü bilgisayar bulunduğu, içeride kumar oynanmadığı ancak sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiği görüldü.

4 KİŞİYE 15 BİN 900 LİRA CEZA

İş yeri sahibi İbrahim K. (39) ve içeride bulunan 4 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 15 bin 900 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri de, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.