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Çekmeköy'de kafede başlayan kavga sokağa taştı

Kafede başlayan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. İki grup arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 31.01.2020 - 09:40..
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İstanbul Çekmeköy'de, bir kafede iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar kafeden dışarı çıkarak birbirlerine saldırmaya devam etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çevredekilerin de dahil olmasıyla kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca kişinin birbirlerine saldırdığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Çekmeköy'de kafede başlayan kavga sokağa taştı ViDEO

Çekmeköy'de kafede başlayan kavga sokağa taştı


POLİS MÜDAHALE ETTİ

O sırada oradan geçen bir polis ekibi, araçlarında inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya tanık olan vatandaşlar ise panik yaşadı. Polisin ve vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandı.


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