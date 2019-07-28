Çekmeköy’de yüzlerce modifiyeli araç havadan görüntülendi

İstanbul Ömerli’de açık alanda düzenlenen etkinlikte modifiyeli araçlar renk, motor gücü ve ses sistemleri başta olmak üzere çeşitli özellikleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzlerce modifiyeli araç drone ile havadan görüntülendi.

MODİFİYELİ ARAÇLAR BİR ARADA

Modifiye araç tutkunları, Çekmeköy’de düzenlenen ‘İlker Togral Tuning Day’ etkinliğinde bir araya geldi. Ömerli Mahallesi’ndeki açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 200’ün üzerinde araç görücüye çıktı.

Çekmeköy Belediyesi, Car Life Turkey ve Cigerci ABE iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkaran modifiyeli araçlar, gün boyu meraklılarının beğenisine sunuldu.

OTOMOBİLSEVERLERİN FESTİVALİ

Organizasyonu düzenleyen ve 12 yıldır modifiyeli araç organizasyonları yapan İlger Togral, “Bu seneki organizasyonu Çekmeköy’de festival tadında gerçekleştirdik. Yaklaşık 230 aracımız geldi. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden görsel araçlar. Herkes çok eğlendi, ziyaretçilerimiz çok memnun kaldı. Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz, ilçemizde böyle bir organizasyon yaptığımız için. Çekmeköy Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan herkese, ziyaretçilerimize çok teşekkür ederim.” dedi.





Etkinliğe modifiye araçlarıyla katılan araç sahiplerinin kendi özverileriyle bu işe emek verdiklerini kaydeden Togral, “Buradaki arkadaşlarımızın kendi aylıklarıyla, maaşlarıyla, alın terleriyle yapmış oldukları otomobiller bunlar. Ayrıca otobanda illegal hareketler yapan, lastik yakan, makasa girenler değil bunlar. Gerçek modifiye işini yapanlar buradaki kişiler. O insanlarla da alakaları yok. Onların da bizimle alakası yok. Biz buyuz.” diye konuştu.

"MODİFİYE SUÇ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR"

Etkinlik alanındaki modifiyeli araç sahiplerinden bazıları ise modifiye tutkusunun kendileri için önemini İHA mikrofonuna anlatmaya çalıştı. 18 yaşındaki genç modifiye araç sahibi, “Modifiye suç değildir, yaşam tarzıdır.” dedi.

Etkinliğin yapıldığı alan ve araçların ortaya çıkardığı renkli anlar ise havadan görüntülendi.