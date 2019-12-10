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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı düzenlendi

Polisin ilk açıklamasına göre 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

REUTERS | 10.12.2019 - 11:54..
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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı düzenlendi

Çekya'nın Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede silahlı saldırı meydana geldi.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek tarafından yapılan açıklamada; altı kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında hasta ve çalışanlar tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı düzenlendi

ŞÜPHELİNİN RESMİ YAYINLANDI

Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin fotoğrafını yayınlayarak, şüphelinin görülmesi durumunda ihbarda edilmesini istedi.

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı düzenlendi

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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