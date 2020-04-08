Celal Şengör canlı yayın esnasında uyudu

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına, Celal Şengör ve İlber Ortaylı koronavirüs tedbirleri gereği video konferans ile evlerinden konuk oldu.

Koronavirüs konulu programda İlber Ortaylı'nın konuşması sırasında Celal Şengör uyuyakaldı.

"UYKUNUZU ALDINIZ MI"

Şengör'ün uyanmasının ardından Fatih Altaylı, "Uykunuzu aldınız mı Celal Bey" diye sordu.

"BEN İLGİYLE DİNLİYORDUM"

Şengör ise "Ben İlber Bey'i ilgiyle dinliyordum aslında" diye yanıt verdi.

Celal Şengör canlı yayında uyudu VİDEO