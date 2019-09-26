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Celal Şengör'ün deprem analizi

İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 21:45..
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Celal Şengör'ün deprem analizi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Profesörü Celal Şengör, İstanbul'daki deprem riskiyle alakalı yorumlarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Celal Şengör, İstanbul'daki fay hatlarıyla ilgili tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

"FAYIN KİLİTLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Şengör haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şu ifadeleri kullandı: "Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli."

Celal Şengör'ün deprem analizi VİDEO

Celal Şengör'ün deprem analizi

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