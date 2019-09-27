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Çelik: Bu camiyi yapan adamı merak ediyorum

Şarkıcı Çelik, Avcılar'da minaresi yıkılan cami hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 11:28..
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Çelik, dün gerçekleşen 5.8'lik deprem sonrasında minaresi yıkılan caminin fotoğrafını yayınladı. Şarkıcı, bu talihsiz olayla ilgili önemli satırlar içeren bir paylaşımda bulundu.

Çelik: Bu camiyi yapan adamı merak ediyorum

İşte Çelik'in o paylaşımı:

"AÇIKLAMAYA GEREK YOK"

“Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür… Ama insan olan çok şey düşünür… Kuran-ı Kerim'de zaten 'Düşünenler için hikmet vardır' der, yani düşünmeyenler için hikmet söz konusu olamaz… Dün bütün televizyonlar bu fotoğrafı gösterdi, ben olsam 'Mimar Sinan' yazar, resim bile koymazdım… Açıklamaya falan da gerek yok, düşünebilen düşünsün… Mesela bu camiyi yapan adam ne düşündü merak ederim ben, Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba? Daha çok fazlası var, ama yazmayayım ben.”

Çelik: Bu camiyi yapan adamı merak ediyorum

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