Çelik eritme kazanına atlayan işçi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi.

KENDİNİ KIZGIN KAZANA BIRAKTI

Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., bin 600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra, kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olaydan sonra fabrika yönetimi, diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.