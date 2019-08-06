Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında Kaz Dağları'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.





Kaz Dağları için hükümetin gerekli hassasiyete sahip olduğunu belirten Çelik şu açıklamaları yaptı:

"ALTIN ARAMA FALİYETLERİ SONA ERDİKTEN SONRA AĞAÇ DİKİLECEK"

"Kaz Dağları konusunda hükümetimiz gerekli hassasiyete sahiptir. İşlem bittikten sonra ağaçlar geri dikilecek. Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."





"ALTIN ARAMA İZİNLERİ BU İKTİDARDAN ÖNCE VERİLDİ"

"Kaz Dağları'nda altın arama izinler, iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiştir.

Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış."

Çelik: Hükümetimiz Kaz Dağları için çok hassas VİDEO





