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Çelik: Karamollaoğlu CHP'ye 7'nci oku eklemeye çalışıyor

Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii eleştirilerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bırakın bunları CHP söylesin. CHP'nin 6 okuna 7. oku Saadet'i eklemeye çalışıyorlar." dedi.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 18:53..
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O

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii'ni eleştirdi.

"ELLERİNİ ÖPERİM"

Karamollaoğlu'nun  "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." sözlerine ilk eleştiri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"CHP'NİN ALTI OKU MEMLEKETE ÇOK ÇEKTİRDİ"

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu ittifak yapmak, CHP ideolojisinin Saadet Partisi'ne sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu söylüyor. Bırakın bunları CHP söylesin. CHP'nin 6 okuna 7. oku Saadet'i eklemeye çalışıyorlar. Sayın Karamollaoğlu 7. bir ok eklemeye çalışıyor. Kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisi'ne devredilmiş oluyor. Zannediyorum Saadet Partili kardeşlerimizin de bu açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu söylüyorum. CHP'nin altı oku memlekete çok çektirdi, yedincisini ekleme maalesef Saadet Partisi'nden geliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik: Karamollaoğlu CHP'ye 7'nci oku eklemeye çalışıyor VİDEO

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