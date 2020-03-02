Çelik: kimseyi zorla göndermiyoruz, zorla da tutmayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖR DEVLETİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne talimatını hatırlatan Çelik, "Sınırlarımızda, sınırlarımıza yakın bir yerde terör devleti görmek istemiyoruz. Sınırlarımızın içine illerimizi hedef alacak, vatandaşlarımızın hayatını tehdit edecek şekilde herhangi bir şekilde sınır bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör devletçiklerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir." diye konuştu.

"TÜRK ASKERİNİN YANINDA YABANCI UNSUR YOKTU"

Çelik, kara propagandanın yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Bu saldırılar gerçekleştiği zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında herhangi bir yabancı silahlı unsur yoktu, bu nettir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında bir takım yabancı unsur ya da terörist olduğunu söyleyenlerin bunu herhangi bir şekilde ispat etmesi mümkün değildir. Aynı şekilde koordinasyon ile ilgili problem de yoktur. Bütün bu bilgiler Rusya tarafına verilmiştir, eldeki belgeler devletimizin elindedir. Dolayısıyla burada açık bir şekilde rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." şeklinde konuştu.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

"Esed rejimi ile görüşülsün diyen bir takım çeşitli siyasi partilerden açıklamalar oluyor. Burada şu soruyu sormak gerekir." ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır? Suriye Suriyelilerin midir? Bizim görüşümüz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir siyaseti sahiplenenler olarak, Suriye Suriyelilerindir. Esas mesele Suriye'de bütün Suriyelilerin üzerinde mutabık kaldığı bir siyasi çözümün bulunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade ettiler bu siyasi çözüm gerçekleştikten ve istikrar sağlandıktan sonra Türkiye'nin herhangi bir şekilde Suriye'de askeri varlık bulundurmasına gerek kalmayacaktır. Şimdiki atmosfer ve kaos içerisinde milli güvenliğimizi korumak, vatandaşlarımızın hayatını korumak için buna mecburuz."

"DAHA FAZLA MÜLTECİ TAŞIYACAK İMKANIMIZ KALMADI"

Çelik, Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mültecilere ilişkin, "Türkiye'nin bundan sonra herhangi bir şekilde daha fazla mülteci yükü taşıyacak bir imkanı kalmamıştır. Bununla ilgili olarak uzun zamandır uyarılarda bulunuyorduk." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN YAPAMADIĞINI TÜRKİYE YAPTI"

Güvenli bölgenin oluşturulmamasına işaret eden Çelik, "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, bu konuda batılı müttefiklerimizin kesinlikle mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın, sivil insanın zulme maruz kalması gibi bir tabloyu ortaya çıkartmıştır. Bütün dünyanın vicdanı adına bütün dünyanın yapmadığını tek başına Türkiye yapmıştır." dedi.

"KİMSEYİ ZORLA GÖNDERMİYORUZ"

Çelik, Suriye'de petrol bölgeleri için hareketlenenlerin, insanların hayatını umursamadıklarını vurgulayarak, "Bu kadar zulümden ve ölümden kaçan insanı Türkiye, dünyanın vicdanı terk ettiği bir zamanda tek başına bütün insanlığın vicdanını yüklenerek misafir etti. Kimseyi zorla göndermiyoruz, ortaya çıkan bu göç baskısı karşısında da hiç kimseyi zorla tutmak gibisinden bir yaklaşım içerisinde olmayacağımız bir aşamaya geldik. Yeni bir mülteci dalgasını Türkiye kaldırabilecek durumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN'IN TUTUMU İNSANLIK DIŞI"

Yunanistan'ın Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılmaya çalışan mültecilere karşı tutumuna ilişkin Çelik, "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombaları atması insanlık dışı bir yaklaşımdır. Burada Türkiye'ye çağrı yapanların Türkiye'de en iyi şartlarda BM standartlarının üzerinde mülteciler misafir edilirken bu eleştirileri getirenlerin Yunanistan karşısında sesinin çıkmaması son derece anlamlıdır." diye konuştu.

"VAHŞİ YAKLAŞIM DEVAM EDİYOR"

Çelik, Ağrı'da gümrük personelini taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, şunları kaydetti: "1 şehidimiz var, şehidimize rahmet diliyoruz. Tabii terör örgütünün her fırsatı kullanarak, insanımıza saldırma şeklindeki bu vahşi yaklaşım aynen devam ediyor. Terörle mücadele konusunda da aynı kararlığı biz gösteriyoruz. Türkiye bu terör belasıyla sonuna kadar mücadele etme konusunda tavizsiz ve tereddütsüz bir yaklaşım sürdürmeye devam edecek."