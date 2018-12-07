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Celse nedir

Hepimizin günlük hayatta mutlaka duyduğu celse, oturum demektir. Bir davanın tek seferde bitmesi anlamına gelmektedir.

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Gazetelerde, haber bültenlerinde tek celsede boşanan çift, mahkemeden ayrıldı diye haberler izleriz, okuruz. Tek seferde biten mahkeme, taraflara başka duruşma günü vermeden davayı karara bağlar.

Celse nedir

DAHA ÇOK BOŞANMA DAVALARINDA DUYARIZ

Arapça cls kökünden gelen calsa, oturum sözcüğünden alıntı olan celse kelimesine daha çok boşanma davalarında rastlarız. Mahkemeye gelen ünlü çift, hakimin verdiği kararlar tek celsede boşandı diye haberleri duyarız.

HANGİ DURUMLARDA CELSE SAYILMAZ

Mahkemede tarafların uzlaşamaması ve hakimin duruşmayı başka tarihe ertelemesi durumunda celselerin devam edeceği anlamına gelir. Taraflar, belirtilen gün ve tarihte tekrar hakimin karşısına çıkar, mahkemenin vereceği kararla dava sonuçlanır.

Celse nedir

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