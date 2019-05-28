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Cem Özer eşini aldattı iddiası

Bodrum'da tatil yapan Cem Özer, kumral bir kadının eli tutarak güneşlenirken görüntülendi.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 09:09..
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Ünlü oyuncu Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla objektiflere yakalandı. Eşini İstanbul'a yollayan Özer'in başka bir kadınla samimi tavırları, onu tanıyan tatilcileri şaşırttı.

Cem Özer eşini aldattı iddiası

YABANCININ ELİ DEĞİL

Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu olduğunu söyledi.

"AİLE DOSTUMUZ"

Aralarında aşk ilişkisi olmadığını söyleyen Özer, “Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş.

"TESELLİ ETTİM"

Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?" dedi.

Pınar Dura, “Ben de Bodrum’daydım, pazar günü İstanbul’a döndüm. Cem, orada arkadaşlarımızla takılıyor. Ama biriyle el ele görülmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz.” dedi. Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın bu fotoğrafını paylaştı.

Cem Özer eşini aldattı iddiası

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