taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2966
Euro
6.034
Altın
1270.03
Borsa
90679.4
Gram Altın
216.381

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Fransa'da TMSF ile olan davasını kazandığını iddia eden Cem Uzan, 2.1 milyar euroluk hisseler konusunda anlaşmaya gitmek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 10:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

AFP'nin haberine göre Cem Uzan, geçtiğimiz hafta Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma, davasını kazandı.

Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, kazandıklarını iddia ettiği dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avukat Pujos, Cem Uzan'ın, TMSF ile anlaşmaya giderek Türkiye'ye geri dönmek istediğini söyledi.

TMSF'NİN TAVRINI BEKLİYOR

Pujos, "Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF'nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

" VAKTİNİN BÜYÜK KISMINI MAHKEMELERE SAVUNMA HAZIRLAMAKLA GEÇİRİYOR"

Avukat Pujos, Euronews'in "Cem Uzan'ın Fransa'da günleri nasıl geçiyor, neler yapıyor?" sorusuna, "Müvekkilim bütün sadeliğiyle Paris’te hayatını sürdürmeye çalışıyor. Vaktinin büyük bir kısmını, Fransız mahkemeleri için savunmasını hazırlamakla geçiriyor. Cem Uzan, Türkiye devletiyle bir anlaşmaya varabileceğini umut ediyor." cevabını verdi.

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

711
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

138
Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

209
Justin Bieber: O benim kızım

Justin Bieber: O benim kızım

19
Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

60
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

100
Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir