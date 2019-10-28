Cem Yılmaz, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlenecek.

CEM YILMAZ'A DAVETİYE GİTTİ

Cumhurbaşkanlığı, birçok ünlü ismi resepsiyona davet etti.

Bu isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.

"KATILAMAYACAĞIM"

Kendisine gelen davetiyeyi Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, gösterisi olduğu için resepsiyona katılmayacağını duyurdu.

Komedyen Cem Yılmaz, "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun." ifadelerini kullandı.