taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46565
Euro
6.2216
Altın
1308.175
Borsa
103407.79
Gram Altın
230.004

Cem Yılmaz: Derhal 100 bin TL ver

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini eleştiren takipçisine cevap verdi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 07:06..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Cem Yılmaz: Derhal 100 bin TL ver

Cem Yılmaz, önceki gün gerçekleştirdiği bir gösteride seyircilerden elde ettiği 300 bin TL'lik geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışlayıp bu durumu da sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu.

"100 BİN TL İSTEDİ"

Kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni alan paylaşımın altına 'Hayrettin' kullanıcı adıyla bir takipçisi, Polonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılabilmeleri için 100 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Yılmaz'dan destek istedi.

"AHKAM KESECEĞİNE PARAYI VER"

Yılmaz ise takipçisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurması gerektiğini söyledi. Hayrettin isimli kullanıcı bakanlıktan destek alamadığı için kendisine yazdığını belirterek “Oradan bir yanıt alamadığımız için cesaret edip size sordum. Canınız sağ olsun" paylaşımında bulundu. İkili arasında yaşanan diyaloğa çok sayıda kullanıcı yorum yazdı. 'Canris' adlı kullanıcı ise Cem Yılmaz'a “Alaycı cevap yazacağına hiç cevap vermesen daha iyiydi. Gözümden düştün bu kibir ve alaycı tavrınla" dedi. Yılmaz ise “Alaycı cevap yazmadım. Olması gerekeni yazdım. Gözünden düşmemek gibi kariyer planım yok kardeşim. Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW, Türkçe yasağını şikayet eden işçiyi kovdu

BMW, Türkçe yasağını şikayet eden işçiyi kovdu

49
Hamaney Avrupa'ya sitem etti

Hamaney Avrupa'ya sitem etti

41
İnce, CHP'nin başına geçmek istiyorum dedi

İnce, CHP'nin başına geçmek istiyorum dedi

62
FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

6
Davud Nabi'nin son sözü 'HelloBrother' için özel video

Davud Nabi'nin son sözü 'HelloBrother' için özel video

10
BM'den Golan Tepeleri açıklaması

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

13
Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir