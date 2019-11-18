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Cem Yılmaz: Filmi çakıldı, Defne de tekmeyi vurdu

Özel hayatıyla ilgili konuşmayı sevmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, b,ten ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 07:04..
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Geçen çarşamba Zorlu PSM'de gösterisini sergileyen Cem Yılmaz, hakkında çıkan iddialara adeta isyan etti.

"BİZİM HALK BUNU SEVİYOR"

Son dönemde aldığı eleştirilerden bunalan Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili “gişede çakıldı” haberlerine sinirlense de esprili bir yanıt verdi: "Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı. Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…"

Cem Yılmaz: Filmi çakıldı, Defne de tekmeyi vurdu

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