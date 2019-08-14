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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinden kötü haber geldi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 12:05..
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1.5 yıldır birlikte olan Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Birbirleriyle artık anlaşamadıklarını yakın dostlarına söyleyen ünlü çift, ayrılmamak için geri adım atmadı.

OKULDAN ARKADAŞLARDI

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.

1.5 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı: "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.''

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

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