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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Atina sokaklarında dolaşırken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 08:16..
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Aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da görüntülendi. İkilinin Yunanistan’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri bir kare sosyal medyada paylaşıldı.

HEP SERENAY'IN YANINDA

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar vermiş, iddiaları yalanlamamışlardı. Cem Yılmaz, geçen hafta da Serenay Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı.

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da

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