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Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sahnede "Cidden iyi değilim" diyerek mola verdi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 07:59..
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Cem Yılmaz gösterisi esnasında rahatsızlandı. "Cidden iyi değilim" diyerek ara verdi. Başta herkes şaka sandı.

"HERKES ŞAKA SANDI"

20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen Yılmaz’ın tansiyonunun düştüğü öğrenildi.Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

"CİDDEN İYİ DEĞİLİM"

O anlara tanık olan sunucu Hakan Hatipoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandı. Kulise yönelip, 'Cidden iyi değilim' deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstat”

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

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