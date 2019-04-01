Cem Yılmaz seçim sonuçlarından memnun

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen kameralara ‘Biz kazanacağız’ diye takılarak okuldan ayrılmıştı.

Bu sözünün üzerine hakkında çıkan ''mesaj verdi'' haberleri Yılmaz'ı kızdırdı. Cem Yılmaz, sosyal medyadan ''espiri patlattığım yok, oyumu kullanıp, attım'' diyerek cevap verdi.

Cem Yılmaz çıkan bu haberler sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Sandık başında yine “normal” olarak kimliğimi gösterip zarfımı aldım, mühürü basıp kapattım, sandığa attım... Her zaman yapmadığım gibi espri yapmadım ve kırıp geçirmedim. Sandıkta keyifli anlar yaşatmadım, mesaj vermedim. Teşekkürler."

Cem Yılmaz oy kullandı ViDEO





ÇIKAN SONUÇ CEM'İ GÜLDÜRDÜ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul Belediye Başkanlığına CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun geldiği haberini gören Cem Yılmaz Twitter'dan gülücük ifadesi paylaşarak sonuçtan memnuniyetini gösterdi.