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Cem Yılmaz: Senenin 3. filmi Emanet’in çekimleri başladı

2019'da Karakomik Filmler ile vizyonda olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, üçüncü filmi Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 07:29..
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Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.

Cem Yılmaz: Senenin 3. filmi Emanet’in çekimleri başladı

SENENİN 3. FİLMİ

Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımına filmin oyuncularını da etiketledi. 'Senenin 3. filmi Emanet’in çekimleri başladı.' notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var.

"KILIKTAN KILIĞA GİRİYORSUNUZ MAŞALLAH"

Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına 'Cem bey hayırlı olsun,Allah baba utandırmasın..Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah...' yorumunu yaptı. Cem Yılmaz da Ozan Güven'e karşılık olarak, 'Ozan bey bu sene böyle ! Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum..Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor' dedi.

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