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Cem Yılmaz: Senin baban Acun değil oğlum

Cem Yılmaz, stand-up gösterisinde oğluyla arasında geçen bir diyaloğu anlattı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 07:32..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, izlenme rekorları kırıyor. Yılmaz, gösterisinde 6 yaşındaki oğlu Kemal ile arasında geçen diyaloğa yer verdi.

"HARCAMALARINA DİKKAT ET"

Oğlu Kemal'in, oynadığı oyun karakterine 6 bin lira para yatırdığını öğrenen Cem Yılmaz, esprili konuşmayı seyircileriyle paylaştı. Yılmaz şunları söyledi: 'Ben üzerime kışlık bir mont bile almadan baktım, bizim oğlan oynadığı oyun karakterine kredi kartımdan 6 bin TL yatırmış. Alıp karşıma konuştum. 'Oğlum baban Acun Ilıcalı değil, harcamalarına dikkat et' dedim.'

Cem Yılmaz: Senin baban Acun değil oğlum

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