Cem Yılmaz: Senin baban Acun değil oğlum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, izlenme rekorları kırıyor. Yılmaz, gösterisinde 6 yaşındaki oğlu Kemal ile arasında geçen diyaloğa yer verdi.

"HARCAMALARINA DİKKAT ET"

Oğlu Kemal'in, oynadığı oyun karakterine 6 bin lira para yatırdığını öğrenen Cem Yılmaz, esprili konuşmayı seyircileriyle paylaştı. Yılmaz şunları söyledi: 'Ben üzerime kışlık bir mont bile almadan baktım, bizim oğlan oynadığı oyun karakterine kredi kartımdan 6 bin TL yatırmış. Alıp karşıma konuştum. 'Oğlum baban Acun Ilıcalı değil, harcamalarına dikkat et' dedim.'