Cem Yılmaz Serenay için spora başladı

Son günlerde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinde kameralara tek başına yakalanan ünlü komedyenin giydiği tayt, akıllara 'spora mı başladı?' sorusunu getirdi.

DEFNE İÇİN SPOR YAPIYORDU

46 yaşındaki Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin formda görüntüsüne ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu.

YAŞ FARKINI SPORLA KAPATACAK

O dönem kaslı vücudu ile sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler, "Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı" şeklinde yorumlar yaptı.