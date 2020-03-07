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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi

Bir mekandan çıkarken muhabirlere açıklama yapan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 09:53..
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Yılın aşkının başrolleri Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez yan yana görüntülendi.

Birlikte yemek yiyen çift, mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

MUTLU ÇİFT

Geçtiğimiz aylarda Defne Samyeli ile olan ilişkisini noktalayan Cem Yılmaz'ın mutluluğu ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, Serenay Sarıkaya'nın heyecanı da görülmeye değerdi.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi İZLE

"MUTLUYUZ"

Muhabirlerin, “ilk kez birliktesiniz” sözüne ilk önce kahkaha atan Cem Yılmaz, ardından "Mutluyuz." diyerek karşılık verdi.

SERENAY'I 'KÜÇÜKCÜĞÜM' DİYE SEVDİ

Röportaj sonunda araçlarına binen çifte günün şarkısı da soruldu. Bunun üzerine Cem Yılmaz, Yalın’ın 'Küçücüğüm Herşeyim' şarkısını söyledi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi

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