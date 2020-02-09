Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yeni görüntü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan tatili devam ediyor.

İkili, Atina'da iki kez hayranları tarafından objektiflere yansıdı.

İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Yılmaz ve Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

"SERENAY'A BAKIYORUM, DALIP GİDİYORUM"

Yılmaz, ortaya çıkan birliktelik iddialarının ardından geçen hafta da Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı Alice müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ise "Hiç kimseyi stalk’luyor musun?" sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.